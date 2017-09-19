أجر خيالي للنجم التركي إيزال يتفوق به على جميع الممثلين الأتراك

يعود الممثل التركي كنان أميرزالي أوغلو إلى الشاشة، بعد غياب دام عامين، ليتقاضى أجراً خيالياً يفوق أجور جميع الممثلين على الساحة التركية.

صحيفة بوستا التركية أشارت أن كنان سيلعب دور السلطان “محمد الفاتح” مقابل 350 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي عن الحلقة الواحدة، ليصل أجره إلى مليون و400 ألف ليرة في الشهر الواحد.

مسلسل “الفاتح” من المنتظر عرضه، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، من هذا العام على شاشة قناة “D tv” التركية، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وحسب المعلومات المتداولة، فإن النجم كنان اشترط أن تكون واحدة من مساعديه المقربين امرأة، ولم تعلن شركة الإنتاج بشكل نهائي عن اسمها، أو عن باقي أسماء الممثلين المشاركين حتى الآن في المسلسل.

ومن المتوقع بعد النجاحات الكبيرة التي حققها النجم كنان في مسلسلاته داخل تركيا وخارجها، خاصة في مسلسل وادي الذئاب، أن يلقى عمله الجديد إقبالاً ونجاحاً كبيرين.

نجاح إيزال استفادت منه أيضاً زوجته سينام كوبال، التي زاد من أجرها بشكل ملحوظ، حيث كانت تتقاضى 30 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة، قبل زواجها من النجم كنان، لتتحول إلى 40 ألفاً، أي ما يعادل 12 ألف دولار أميركي في مسلسلها الجديد، الذي سيعرض على قناة “show tv” باسم Gecenin Ötesi، أي ما وراء الليل.

شام تايمز

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