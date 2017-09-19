زيدان يتحدث عن تجديد تعاقده ويكشف أسعد يوم بحياته

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن مسألة تجديد عقده مع الملكي، خلال الفترة المقبلة، كما كشف أسعد يوم في حياته.

وقال زيدان: “مسألة تجديد التعاقد محسومة فعليًا”، مشيرًا إلى أنه سيوقع على العقد الجديد في غضون فترة قصيرة، ليظل مرتبطا بالفريق الملكي حتى 2020.

وأضاف زيدان، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل لقاء ريال بيتيس في الليجا غدً الأربعاء: “إنه أمر جيد. الاتفاق على تجديد العقد تم بالفعل، ولكن هذا لا يعني أي شيء. إنها مسألة روتينية”.

وأشار زيدان إلى أن تركيزه الأكبر ينصب حاليا على الفوز في مباراة الغد، وذلك بعد التعادل مع فالنسيا وليفانتي في المباراتين السابقتين على ملعبه.

واعتبر المدرب الفرنسي أن الفوز بالدوري الإسباني أكثر تعقيدا من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن “الليجا هي الأصعب في العالم” والفوز بها “هو الأجمل”.

واستبعد زيدان إمكانية أن يكون لاعبو الملكي ينقصهم الحماسة في الليجا مقارنة بالتشامبيونز ليج، حيث قال: “الأمر على النقيض، في الواقع أرى أن الأمور الأكثر صعوبة هي الأجمل”.

وأضاف: “أتذكر أن يومي الأسعد كان عندما توجت بالليجا”، مبينا أن الدوري الإسباني هو الذي يستحوذ على الفريق بشكل أكبر رغم أهمية التشامبيونز ليج أيضًا.

وواصل: “إذا كان بمقدورنا الفوز بالبطولتين. سنحاول ولكن الليجا هي الأجمل في العالم والأصعب”.

وينتظر أن تشهد المباراة غدا، المشاركة الأولى لنجمه كريستيانو رونالدو مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد غيابه عن المباريات الأربع الأولى.

وأوضح زيدان: “نشعر بالسعادة لعودته إلى المشاركة مع الفريق في مباريات الدوري الإسباني، أتمنى أن تكون المرة الأخيرة التي نفتقده فيها.. كريستيانو سعيد لأنه يعشق اللعب والتواجد مع رفاقه واللعب في هذا الاستاد”.

ويرى زيدان أن “صاروخ ماديرا” هو المرشح الأقرب لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب دون منافسة من البرازيلي نيمار، حيث قال: “الأرقام تتحدث عن نفسها. عندما نرى عن قرب ما يفعله كريستيانو، لا يوجد لاعب يسجل أهدافا كثيرة وحاسمة مثله هو أو ليونيل ميسي. إحصائياتهما رائعة كما أنهما يشكلان الفارق”.

وأشار “زيزو” إلى أن رونالدو يرغب دوما في أن يكون الأفضل، لذا لن يشعر بالدهشة إذا فاز بالكرة الذهبية مجددا.

وتمثل مباراة الغد، مواجهة خاصة للاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، حيث انتقل للريال قادما من ريال بيتيس في صيف هذا العام.

ولم يحصل اللاعب على فرصة كبيرة في الريال حتى الآن، ولكن زيدان طالب الجميع بالصبر والتروي في الحكم على اللاعب، وقال: “يمكنه للعب في مراكز عدة، إنها الميزة التي يمتلكها، ويتميز بالذكاء في اللعب بأكثر من مركز”.

ودافع زيدان مجددا عن قدرات لاعبه الويلزي جاريث بيل، الذي تعرض لانتقادات من بعض أنصار الفريق، قائلا: “بيل لاعب متميز في الناحية الخططية ويمكنه اللعب حتى دون إتاحة مساحات كبيرة له”.

وتابع: “بيل لاعب جيد. لا يواجه صعوبة في التعامل مع الكرة ويمكنه التعاون مع الآخرين”.

وإذا نجح الريال في هز الشباك غدا الأربعاء، سيصبح أكثر فريق يهز الشباك بهدف واحد على الأقل في مباريات متتالية، حيث سيتخطى رصيد سانتوس البرازيلي الذي هز الشباك في 73 مباراة متتالية بقيادة الأسطورة بيليه.

وتعليقا على هذا، قال زيدان: “هذا يعني أن يعمل الفريق لتحقيق الفوز، نحتاج إلى هز الشباك، ولكن من يكافح هم اللاعبون”.

كووورة

شام تايمز

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