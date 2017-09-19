مسؤول روسي: لن نسمح لواشنطن بالقيام بعملية عسكرية قرب حدودنا ضد كوريا الشمالية

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن موسكو لن تسمح لواشنطن بالقيام بعملية عسكرية قرب حدودها ضد كوريا الشمالية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن كوساتشوف قوله إن عملية عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها ستجبر بيونج يانج على الرد بكل ما لديها من وسائط، وروسيا لن تسمح لواشنطن بمثل هذه التجارب على حدودها.

وأكد كوساتشوف ضرورة عدم اللجوء للحل العسكري للأزمة الكورية، محذرا من أن كوريا الشمالية في حال نفذت مثل هذه العملية العسكرية ضدها سترد بما لديها من إمكانيات، ما سيجر عواقب وخيمة على المنطقة والعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن وضع الولايات المتحدة في هذا الشأن مريح لأنها بعيدة جغرافيا عن المنطقة، ولذلك تسمح لنفسها بـ”ترف” التجريب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن تحاول إيجاد حل سلمي للمشكلة الكورية، لكن الخيار العسكري أيضا ممكن، على الرغم من أنه لا يحظى بالأولوية.

(ا ش ا )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes