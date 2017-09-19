بالفيديو .. شاب يتناول 7500 سعرة حرارية في 5 دقائق !

حقق ناشط على يوتيوب رقماً قياسياً لا يصدق، بعد أن تمكن من تناول 4 وجبات كبيرة من #ماكدونالدز ، تحتوي على نحو 7500 سعرة حرارية خلال خمس دقائق ونصف فقط.

واستطاع مات ستوني، أن يلتهم 4 وجبات ماكدونالدز كبيرة، و4 عبوات كبيرة من البطاطا المقلية، و4 عبوات ميلك شيك ضمن الزمن المحدد، محطماً الرقم القياسي الذي تحمله منافسته ليا شوتكيفر، والبالغ 6 دقائق و15 ثانية، حيث تمكن من تناول 7480 سعرة حرارية، خلال 5 دقائق و31 ثانية.

وبدأ مات تحدي الماكدونالدز بطريقة مثالية، حيث استطاع أن يلتهم شطائر البيرغر والميلك شيك، خلال دقيقة واحدة و40 ثانية، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، لكن البطاطا المقلية احتاجت إلى وقت أطول لالتهامها، وفي النهاية، حقق مات الرقم القياسي الذي كان يصبو إليه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال مات وهو يحتفل بهذا الإنجاز: “حسناً..هذا كل شيء، بدا الأمر مستحيلاً، لكنني تمكنت من تحقيق معجزة، والفوز في تحدي وجبات ماكدونالدز الضخمة”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes