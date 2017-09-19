النجم المصري عمرو دياب يتابع ديربي لندن من المدرجات .. و تشيلسي يرحب به

نشر الفنان المصري الشهير عمرو_دياب صورته في ملعب “ستامفورد بريدج”، حيث تابع قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي بين #تشيلسي و #أرسنال ، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، كما رحبت الصفحة الرسمية لتشيلسي به ورد دياب على النادي اللندني واصفا الأجواء بالرائعة.

ونشر المغني الملقب بالهضبة صورته وعنونها بعدة أوسمة، ليرد عليه الحساب الرسمي لتشيلسي على تويتر قائلا “أهلا بك في ستامفورد بريدج، عمرو، استمتع باللقاء”.

وقام دياب بالرد على تغريدة النادي اللندني قائلا “شكرا.. الأجواء هنا رائعة، أتمنى لكم التوفيق في المباراة”، حسب تعبيره.

وتكهن متابعو النجم المصري أن يكون مشجعا لنادي تشيلسي بحسب ما اوردت شبكة سي إن إن، إذ قال أحدهم “مشجع تشيلسي الغالي”، ليرد عليه آخر قائلا “إزاي بس يا شكري… ده تاريخ الهضبة أكبر من تاريخ تشيلسي”.

يذكر أن عمرو دياب أطلق ألبومه الجديد خلال فصل الصيف الماضي، وكان بعنوان “معدي الناس”، وحصد نسبة متابعة عالية من جهوره الغفير في العالم العربي.

شام تايمز

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