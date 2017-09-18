لائحة جديدة .. تواصل انخفاض أسعار الفروج والبيض

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات – وردة – شرحات – سودة – قوانص – فروج مشوي – مسحب – بروستد – ), والذي تبين ان اسعار بعضها استمر بالارتفاع

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار عاودت الانخفاض.

وتعتبر اسعار الفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

شام تايمز

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