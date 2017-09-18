هل بدأت الأزمة بين نيمار وكافاني؟

تلوح في الأفق بوادر أزمة في العلاقة بين نيمار جونيور وإدينسون كافاني ثنائي هجوم باريس سان جيرمان.

وظهرت الأزمة خلال لقاء أولمبيك ليون الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بثنائية مساء اليوم الأحد بملعب حديقة الأمراء.

ففي أحد الركلات الحرة، أخذ داني ألفيس الكرة، ليمنحها إلى نيمار ليسددها، وسط امتعاض شديد على ملامح وجه المهاجم الأوروجوياني.

وتكرر المشهد عند احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء، انبرى إدينسون كافاني لتسديدها، وحاول نيمار إقناعه بأن يسدد الركلة، ولكن دون استجابة من زميله الأوروجوياني.

إلا أن كافاني أهدر ركلة الجزاء، حيث سدد الكرة بقوة، ليتصدى لها الحارس أنتوني لوبيز بمساعدة العارضة في الدقيقة 80.

ويتسابق إدينسون كافاني لحصد جائزة هداف الدوري مع رادميل فالكاو الذي يتصدر اللائحة برصيد 9 أهداف مقابل 7 لمهاجم الفريق الباريسي.

كووورة

شام تايمز

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