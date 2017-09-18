كان برفقة زوجته .. ألمانيا : محاكمة شاب سوري متهم بالتحرش بأربعة فتيات قاصرات بمسبح

اتهم شاب سوري بالتحرش بعدة فتيات في الـ4 من شباط، بمنطقة “لعبة الزحلقة”، بمسبح مكسيمير، الواقع بمدينة هام، بولاية شمال الراين-فستفالن الألمانية.

وقال موقع “فيستليشه أنتسايغر” الألماني، السبت، إن محكمة المحلفين في مدينة هام أكدت مسؤولية الشاب السوري (22 عاماً) عن التحرش.

واتهمت المحكمة يوم الجمعة، الشاب المقيم حالياً في مدينة آهلن، بالتحرش بأربعة فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن بين الـ13 و 15 عاماً، وملامستهن بمناطق حساسة.

وذكر الموقع أن الشاب السوري متزوج ولديه طفل، مضيفاً أن زوجته وابنه كانا معه في المسبح حين قام بفعلته، إلا أنه كان وحيداً لحظة قيامه بالتحرش.

وبحسب الموقع فإن حالات التحرش الجنسي قد زادت خلال العامين الماضيين على زائري مسبح مكسيمير، مؤكداً أن طالبي اللجوء ارتكبوا كثيراً من تلك الجرائم، فيما زاد زوار المسبح مع بدء موجة اللجوء.

وتم الإبلاغ خلال الأشهر الأولى من 2016 عن وقوع 6 اعتداءات جنسية في مسبح مكسيمير، وكان الجناة من اللاجئين، فيما وظف المسبح في تموز من العام ذاته اثنان من رجال الأمن مهمتهم مراقبة التعامل الحضاري بين الزوار.

وتم اعتماد عدة إجراءات جديدة بسبب عدم فهم العديد من اللاجئين للغة الألمانية وعدم معرفتهم بقواعد المسبح، من بينها إجراء التحقق من وجود ملابس السباحة لدى الزوار، كما فرض على اللاجئين إظهار تذاكرهم عند دخول المسبح، إضافة إلى التحقق من أن لديهم مايو أو ملابس سباحة أخرى.

شام تايمز

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