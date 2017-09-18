صحيفة : وثائق مسربة تؤكد طلب ألمانيا و فرنسا إلغاء تأشيرة ” شنغن “

طالبت كل من ألمانيا وفرنسا بوقف قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح بحرية حركة مواطني التكتل الأوروبي بدون جوازات سفر المعروفة بـ(تأشيرة شنغن) لمدة أربعة أعوام، وسط مخاوف من أن تساهم الحدود المفتوحة في مساعدة الإرهابيين في تنفيذ عملياتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا تايمز) البريطانية.

وأشارت الصحيفة، يوم الجمعة الماضي، إلى أن وثائق مُسربة كشفت عن مطالبة كل من باريس وبرلين، للسلطات الأوروبية بوقف السفر بدون جوازات سفر داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشفت الوثائق التي نقلت عنها (ذا تايمز)، أن النمسا والنرويج والدنمارك ستؤيد المقترح الذي ينص على إجراء عمليات تفتيش على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، ويفرض رقابة حدودية تمتد لسنوات بدلًا من بضعة أشهر.

يشار إلى أن تأشيرة (شنغن) تسمح للأفراد بالتحرك بحرية عبر الحدود الأوروبية بدون إظهار جوازات السفر الخاصة بهم أو تفتيش متعلقاتهم، غير أن هذا لا ينطبق على بريطانيا وأيرلندا.

(أ ش أ)

شام تايمز

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