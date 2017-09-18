فيديو مروع .. لحظة انهيار مبنى سكني بمصر

انهار مبني سكني مكون من 5 طوابق في مدينة أسيوط جنوب مصر، بسبب قيام صاحب إحدى الشقق فيه بعمل تعديل على جدار حامل للثقل في الشرفة.

وفوجئ سكان شارع محمد علي مكارم بالمدينة بالمبنى وهو حديث الإنشاء تتساقط منه بعض الأحجار والطوب من شرفة إحدى الشقق، قبل أن ينهار المبنى بالكامل، مسبباً الذعر لسكان الشارع بأكمله.

وقال شهود عيان إن المبني خال من السكان رغم تسليم الشقق حديثا لهم.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شمال البلاد قد شهدت #انهيار عدة #عقارات_آيلة_للسقوط وأصدرت السلطات لها قرارات إزالة، كما انهارت مبانٍ كاملة في محافظات سوهاج والقليوبية نتيجة مخالفات إنشائية وبناء طوابق إضافية بدون ترخيص قام بها أصحاب وملاك تلك العقارات.

شام تايمز

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