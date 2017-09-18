ألمانيا : اعتقال مشتبه به ثان سوري الجنسية بقضية شاحنة تهريب اللاجئين في براندنبورغ

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، مشتبهاً به ثانياً، سوري الجنسية، على خلفية ضبط شاحنة التهريب، التي كانت تضم 51 لاجئاً، في ولاية براندنبورغ.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن الشاب السوري يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو واحد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين على متن الشاحنة.

وقد تم عرض الشاب السوري كمشتبه به، إضافة للمشتبه به الأول، وهو سائق الشاحنة التركي، ويبلغ من العمر 46 عاماً، على قاضي التوقيف المبدئي، الذي يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن تحويل المتهمين للحبس الاحتياطي للتحقيق.

وكانت الشرطة الفيدرالية ضبطت شاحنة مرخصة في تركيا، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وذلك في نقطة تقاطع “مولروسه” المؤدية إلى برلين، وكان من بين الأشخاص المُهَرَّبين 17 طفلا، وكلهم قادمون من العراق.

وقد تم نقل اللاجئين إلى مدينة فرانكفورت، الواقعة في ولاية براندنبورغ، وهناك تم فحصهم طبياً.

شام تايمز

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