وظيفة مقابل 700 ألف دولار في “وول ستريت” وبدون شهادة!

هل تحلم بتقاضي 700 ألف دولار في السنة الأولى من مهنتك؟

يبدو أن الشهادة في علوم التمويل لم تعد مفتاح التألق في أروقة “وول ستريت”. ما عليك أن تفعله هو الحصول على شهادة رياضيات، تخوّلك تطوير الحلول والمعادلات الحسابية التي تتيح تحليل البيانات بسرعة وتسمح للمتداولين باتخاذ قرار الشراء أو البيع من غير تدخل للإنسان.

إذاً وظيفة في القطاع المالي من غير أي شهادة في المجال.

فالـ ” Quants” هم محللون مختصون بتطبيق الأنظمة والمعادلات الرياضية في المسائل المالية وإدارة المخاطر.

وصناديق التحوط، التي تعتمد على المعادلات الرياضية والمنهجية بدلاً من قرارات تقديرية لمحللين، مسؤولة اليوم عن 27% من التداولات في الأسهم الأميركية بارتفاع 14% عن 2013 بحسب Tabb Group .

وفي نهاية الربع الأول، كانت مسؤولة عن استثمارات قيمتها 932 مليار دولار، أي بأكثر من 30% من إجمالي أصول صناديق التحوط كلها وفقاً لـ HFR Inc .

ولكن ماذا عن نجاح وفعالية قرارات صناديق الـquant؟

تظهر الأرقام بوضوح الإجابة عن هذه التساؤلات، إذ إن متوسط العائد على هذه الصناديق فاق 5% في الربع الأول من العام، في حين العائد على صناديق التحوط التي تعتمد على الحكم البشري لم يتخطَّ 4.3%.

شام تايمز

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