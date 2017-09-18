تقرير سري : ليونيل ميسي سعيد بخروج نيمار من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إنكليزية، أن النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، سعيد برحيل البرازيلي #نيمار عن #برشلونة الإسباني، وغادر نيمار إلى باريس سان جيرمان، بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح نيمار أغلى لاعب في التاريخ

وأوضحت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن مصادر سرية من داخل أسوار برشلونة أشارت إلى أن ميسي سعيد برحيل نيمار، رغم أن اللاعب البرازيلي كان أحد أضلاع المثلث الهجومي الرهيب في برشلونة، إلى جانب ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يشعر بالتحرر أكثر بعد رحيل نيمار، وهو ما ساعده على إعادة اكتشاف نفسه من جديد.

وانفجر ميسي منذ الجولة الأولى للدوري الإسباني، إذ سجل 5 أهداف في 3 مباريات، كما سجل هدفين في مرمى يوفنتوس في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الكتالوني 4 انتصارات متتالية، ليتقدم بـ 7 نقاط عن ريال مدريد الذي تعادل مرتين.

شام تايمز

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