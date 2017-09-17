ولادة 225 ألف طفل سوري في تركيا منذ عام 2014

اعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول كايا, أن ما يزيد عن 225 ألف طفل سوري وُلِدوا في تركيا خلال الفترة الممتدة ما بين كانون ثاني 2014 – تموز 2017.

ونقل موقع (ترك برس) عن الوزيرة كايا ,قولها خلال افتتاح مركز لليتامى في مخيم للاجئين بمدينة شانلي أورفا على الحدود مع سوريا, انه “يوجد ما يقرب من 508 ألف طفل سوري يذهبون إلى المدرسة في تركيا”.

واشارت الى “مواصلة السلطات التركية العمل على تقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية والطبية للاجئين السوريين”.

وتستقبل تركيا حاليا نحو 2,8 مليون لاجئ سوري بينهم 300 ألف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الأتراك، بحسب الأمم المتحدة.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء للمانحين, في حزيران الماضي, لجمع نحو 3,5 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا .

شام تايمز

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