تعرّف إلى أبرز مزايا القلم الضوئي “S Pen” في هاتف نوت 8

وسعت سامسونج ميزة كتابة الملاحظات دون الحاجة لفك قفل الشاشة في هاتف نوت 8 باستعمال القلم الضوئي S PEN، حيث يُمكن الآن كتابة ملاحظات لغاية 100 صفحة مع إمكانية إضافة الملاحظة على شاشة العرض الدائم ALWAYS ON DISPLAY أو حفظها في تطبيق الملاحظات.

وفر ميزة التحديد الذكي إمكانية التقاط جزء من الشاشة والقيام بحفظه أو مشاركته مثل التقاط جزء من صورة، أو جزء من مقال أثناء تصفحك للإنترنت وغيرها.

ما يجعل هذه الميزة مثيرة حقاً، هو إمكانية التقاط منطقة من مقطع فيديو وحفظها على هيئة صورة متحركة ومن ثم مشاركتها مع أصدقائك.

يُمكنك في هاتف جالكسي نوت 8 تمرير قلم S على النص الذي ترغب بترجمته، وسيتم ذلك تلقائياً بعد تحديد اللغة التي ترغب بترجمة النص لها.

مع العلم أن هذه الميزة تتطلب وجود اتصال بالإنترنت للاستفادة منها.

مع تطبيق Pen Up سيكون بوسعك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الرسومات وتلوينها باستخدام قلم S مع إمكانية الاختيار من الألوان الجاهزة أو إضافة ألوانك الخاصة.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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