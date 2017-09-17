روبن يكشف سبب احتفاله مع ريبيري

كشف الهولندي أريين روبن جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن سبب احتفاله مع زميله الفرنسي فرانك ريبيري، بعد تسجيله الهدف الثاني خلال مواجهة ماينز.

وحقق البافاري الانتصار في المباراة، برباعية دون رد، ليرفع حامل لقب البوندسليجا رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني بجدول الترتيب بشكل مؤقت.

وقال روبن، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “weltfussball” الألمانية: “ما فعلته كانت إشارة إلى أن ريبيري لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “إذا أردنا التتويج بالألقاب فنحن بحاجة إلى ريبيري، وكان من الرائع الاحتفال معه”.

يُذكر أن ريبيري كان في أزمة مؤخرًا مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي، بسبب إلقائه قميصه على الأرض خلال خروجه كبديل أمام أندرلخت البلجيكي في الدقيقة 78 بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعتذر اللاعب ويؤكد المدير الفني أن الأزمة انتهت.

كووورة

شام تايمز

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