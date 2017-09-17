ألمانيا : عصابة محترفة متخصصة بسرقة العربات السكنية الملحقة بالسيارات تؤرق الشرطة

باتت جريمة سرقة عربات السكن الملحقة بالسيارات في #ألمانيا ، تشكل هاجساً لدى الشرطة، بعد سرقة العشرات منها.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية،إن عصابة سرقة حتى الآن 191 عربة سكن، حيث كنت آخر عملياتها في مدينة دورسلدورف، التابعة لولاية شمال الراين.

العصابة قامت بسرقة عربة تعود لعائلة كانت قد عادت لتوها من إجازتها الصيفية في النمسا، وتمكنت العصابة من تنفيذ عمليتها بالرغم من وجود العربة في صالة تابعة لمنطقة تجارية مسورة ومحمية أمنياً.

مدير الصالة “توماس كروسه” صرح أن “أفراد العصابة محترفون وبالتأكيد راقبوا المكان، وتجسسوا عليه لأسابيع”.

من جهته، أكد المتحدث باسم الشرطة أن العصابة منظمة، ولديها معدات احترافية.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة ضربات العصابة بشكل كبير، حيث تم تسجيل 41 حالة في شهر آب وحده، في ولاية شمال الراين.

وكوسيلة حماية جديدة، قام مدير الصالة بتركيب أجهزة تعقب للعربات الخاصة بالزبائن، لمنع تكرار تلك الحوادث.

شام تايمز

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