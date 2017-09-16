وزير التربية: الملاحظات حول المناهج الجديدة محط اهتمام الوزارة وتتم متابعتها لاستدراكها

أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز ان جميع الملاحظات التي ترد من المواطنين حول المناهج الجديدة محط اهتمام الوزارة وتتم متابعتها بهدف استدراكها لاحقا.

وفي تصريح أشار الوزير الوز إلى أن الوزارة لا تقبل أن تتضمن المناهج أي معلومة تتحمل التأويل أو تكون في سياق يخالف النهج الذي تسير عليه الوزارة ورؤيتها التي تصب في المحافظة على الإرث الثقافي السوري ويصون الوحدة المجتمعية.

ولفت وزير التربية الى انه سيتم عقد ندوات تلفزيونية على القنوات المحلية مع منسقي المواد ويمكن العودة إلى موقع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية للاطلاع على المناهج الجديدة وإبداء الآراء.

وأشار الوزير الوز إلى أن الشعب السوري رغم الحرب الكونية المفروضة عليه بقي مصرا على ثوابته الوطنية وقدم في سبيلها الكثير من التضحيات والشهداء.

بدوره مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور دارم طباع أوضح ان “المركز منفتح على أي رأي يخص المناهج المطورة ويقدم حلولا وبدائل يمكن تطبيقها” بحيث يتم تجاوز الثغرات معتبرا أن هذا من صلب تطوير المناهج في إطار التشاركية مع المجتمع للوصول إلى الشكل الأمثل.

وقال طباع.. “نأمل أن تسهم وسائل التواصل الاجتماعي بإعطاء البدائل للملاحظات وذلك وفق أسس علمية لتتم معالجتها”.

وأضاف ان المركز الوطني لتطوير المناهج يعمل على تكريس الانتماء والولاء للوطن وتعزيز دور المواطن في خدمة مجتمعه لافتا إلى ان الوزارة ستقوم بإصدار عدد من القرارات استجابة لآراء المواطنين لاستبدال بعض الهفوات التي ثبت عدم ملاءمتها للمناهج المطورة.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes