القبض على 11 من مروجي المخدرات بدمشق

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض على 11 شخصا من مروجي المخدرات.

وبينت الوزارة في بيان اليوم أنه تم ضبط بحوزة مروجي المخدرات 30ر5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و50 غراما من مادة الهيروئين و 450 حبة كبتاغون.

وكان فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض في تموز الماضي على عشرة من مروجي المخدرات بحوزتهم 81 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر ومئة غرام من مادة الهيروئين المخدر.

سانا

شام تايمز

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