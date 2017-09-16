أفضل 10 دول للعمل كمعلم مدرسة .. تعرف عليها

تمكنت بيانات رسمية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تصنيف الدول العشر الأفضل في العالم للعمل كمعلم مدرسة، والدول العشر الأسوأ، ليظهر أن الدول العربية كافة تغيب عن القائمتين معاً، حيث إن المعلم في العالم العربي ليس من بين الأفضل ولا من بين الأسوأ في العالم، وإنما هو في حالة متوسطة.

ويتبين من الأرقام التي اطلعت عليها “العربية.نت” ونشرت بعضا منها وسائل إعلام غربية أن الدولة الأفضل في العالم على الإطلاق بالنسبة للمعلمين هي لوكسمبورغ، حيث يبدأ راتب المعلم في المدرسة الابتدائية ممن ليس لديه أي خبرات سابقة ولا مهارات إضافية بـ79 ألف دولار سنوياً (6583 دولارا شهريا)، على أن راتبه يصل عند الذروة إلى 137 ألف دولار سنوياً (11 ألفا و400 دولار شهريا).

لكن البيانات التي نشرتها المنظمة الدولية تُظهر تبايناً كبيراً في الرواتب والمعاشات والدخول المالية التي يتقاضاها معلمو المدارس في كل دولة من دول العالم.

أما الدولة الأسوأ في العالم بالنسبة للمدرسين فهي جمهورية تشيك، التي يصل راتب المعلم فيها بعد عشرات سنوات من العمل في التدريس والخبرة المتواصلة إلى 18 ألف دولار سنوياً (1500 دولار شهريا)، ويصل راتب المعلم في حده الأعلى وفي أفضل أحواله إلى 20 ألفاً في السنة (1666 دولاراً شهرياً)، على أن هذا الراتب هو الإجمالي قبل حسم الضرائب منه، بما يعني في النهاية أن المعلمين في تشيك يتقاضون رواتب بالغة التدني والتواضع.

أما قائمة الدول العشر الأفضل فتضم بعد #لوكسمبورغ التي تتربع على المركز الأول، سويسرا التي تأتي في المركز الثاني على القائمة وتصل رواتب معلمي المدارس فيها بحدها الأعلى إلى 92 ألف دولار سنوياً (7666 دولاراً شهرياً)، تليها في المركز الثالث ألمانيا التي يتقاضى المعلم فيها 75 ألف دولار (6250 دولاراً شهرياً)، ثم في المركز الرابع كوريا الجنوبية التي يصل راتب المعلم فيها إلى 75 ألف دولار سنوياً أو أقل بقليل من ذلك.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الخامس في قائمة الدول الأفضل عالمياً بالنسبة لمعلمي المدارس، حيث يبدأ راتب المعلم الأميركي عند 44 ألف دولار سنوياً ويصل في حده الأعلى إلى 67 ألفاً في السنة (3666 إلى 5500 دولار شهرياً).

وفي المركز السادس عالمياً تأتي النمسا التي يصل راتب المعلم فيها إلى 66 ألف دولار سنوياً، ثم في المرتبة السابعة تأتي هولندا التي يبلغ الحد الأعلى لراتب المعلم فيها 66 ألفاً أيضاً، ثم كندا بحد أعلى لرواتب #معلمي_المدارس عند 65 ألف دولار، ثم إيرلندا براتب 65 ألف دولار، وأخيراً تحتل اليابان المركز العاشر عالمياً حيث يبلغ راتب معلم المدرسة في حده الأعلى 62 ألف دولار أميركي سنوياً.

ويتبين من هذه الأرقام أن قائمة الدول العشرة الأفضل للمعلمين تضم ست دول أوروبية وأربع دول فقط من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما لا تظهر أية دولة عربية على قائمة الدول الأفضل لكن الدول العربية كافة تغيب أيضاً عن قائمة الدول الأسوأ بالنسبة للمعلمين.

شام تايمز

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