تطبيق للدردشة المرئية الجماعية من فيسبوك في آب ستور

أفاد موقع إلكتروني تقني أن تطبيق الدردشة المرئية الجماعية بونفاير Bonfire من #فيسبوك وصل إلى متجر آب ستور في الدنمارك، وذلك بعد نحو شهرين من انتشار أخبار عن اختباره.

وكان موقع ذا فيرج The Verge المعني بشؤون التقنية قد أفاد في شهر تموز/يوليو الماضي بأن فيسبوك تختبر تطبيقًا جديدًا للدردشة المرئية الجماعية اسمه “بونفاير”، لتؤكد الشركة الأربعاء لموقع “ذا نكست ويب The Next Web الأربعاء أن التطبيق وصل إلى متجر آب ستور في الدنمارك.

وذكر موقع “ذا نكست ويب” التقني أن تطبيق “بونفاير” يقدم العديد من المزايا الموجودة في تطبيق الدردشة المرئية الجماعية الذي يستهدف المراهقين “هاوسبارتي” Houseparty، إذ يسمح للمستخدم بإجراء مكالمة فيديو مع عدد من الأشخاص في ذات الوقت.

وأضاف الموقع أن التطبيق يسمح للمستخدمين أيضاً بإضافة مرشحات “فلاتر” على غرار تطبيق التراسل المصور سناب شات، إضافة إلى إمكانية مشاركة صور الدردشات عبر فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر. ويسمح تطبيق “بونفاير” للمستخدمين بإرسال دعوات للأصدقاء للانضمام إلى الدردشات، وذلك عن طريق مسنجر وفيسبوك.

ووفقاً لآدم بليكر، من شركة تحليلات التطبيقات لدى شركة ت”آبتوبيا” Apptopia، فإن تطبيق الدردشة المرئية الجماعية من فيسبوك متاح في الوقت الراهن في الدنمارك فقط، وقد تم تنزيله نحو 2,000 مرة.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق، قال متحدث باسم فيسبوك لموقع “ذا نكست ويب” في بيان: “نحن في شركة فيسبوك نواصل بناء واختبار منتجات وخدمات جديدة. وبالفعل لدينا العديد من التجارب العظيمة للناس في مجال دردشة الفيديو الجماعية والفردية، وذلك عبر مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك ماسنجر”.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نحن مهتمون بكيفية استخدام الجميع للتقنية وكيف يمكننا بناء تجارب رائعة لهم. نحن نجري اختبارًا صغيرًا جدًا في الدنمارك لتطبيق نطلق عليه اسم “بونفاير”. ليس لدينا شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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