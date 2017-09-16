رئيس برشلونة يؤكد تمديد عقد ميسي حتى 2022

بدأ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم في استرضاء مشجعي فريقه بالإعلان عن أنه تم بالفعل تمديد التعاقد مع نجم الفريق ليونيل ميسي لخمسة أعوام قائلا إن والد اللاعب هو من وقع على التمديد نيابة عن النجم الأرجنتيني.

وكان برشلونة أعلن في يوليو الماضي، أنه مدد تعاقده لأربع سنوات مع هدافه التاريخي ميسي حتى 2021 لكن عدم صدور تأكيد رسمي بعد ذلك أثار قلقا لدى القاعدة الجماهيرية للنادي الكتالوني بالنظر إلى أن الموسم الحالي هو الموسم الأخير في عقد اللاعب الأرجنتيني.

وقال بارتوميو عبر تلفزيون كتالونيا إن الصفقة تمت بالفعل وإن العقد الجديد ينتهي في 2022.

وأضاف: “سنلتقط صورة رسمية لميسي وهو يوقع على العقد. لكن لا داعي للتعجل في ذلك.. نأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي لكن العقد نفسه وقعه الوالد نياية عن اللاعب إلى جانب العقود الخاصة بمؤسسة ميسي وبحقوق صورة اللاعب”.

وأشار بارتوميو: “لا ضرورة لتوقيعه (ميسي) على العقد طالما أن والده وقع بالفعل. حاليا هو يلعب حسب العقد الجديد.. الذي يستمر حتى 2022”.

رويترز

شام تايمز

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