مورينيو: لن نبكي على بوجبا ولدينا 3 بدائل لتعويضه

أكَّد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، أنَّ الفترة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي بول بوجبا للإصابة لم تتحدد بعد، لكنها ستصل إلى “عدة أسابيع”.

وخرج بوجبا، 24 عامًا، مصابًا بعد 19 دقيقة في مواجهة بازل السويسري (3-0)، في دوري الأبطال على ملعب أولد ترافورد.

وقال مورينيو، ردًا على أسئلة الصحفيين: “سيغيب عن اللقاء المقبل. هذا هو ما أفكر فيه فقط. لا أنظر للأمام. لا أعرف كم من الوقت سيغيب. كل ما أعرفه أنَّها إصابة عضلية”.

وقد يغيب بوجبا لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ما سيعد ضربة قوية لمورينيو، الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق 3 انتصارات وتعادل.

وقال مورينيو: “سنفتقد بوجبا؛ لأننا نحتاجه، لكن أندر هيريرا، ومروان فيلايني، ومايكل كاريك، في انتظار فرصة. سابقًا فقدنا لاعبين مهمين لإصابة ولم نبكِ”.

كووورة

شام تايمز

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