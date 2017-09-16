الإيفواري سيري يوجه رسالة لبرشلونة

وجه اللاعب الإيفواري، جان ميشيل سيري، لاعب فريق نيس الفرنسي، رسالة قوية لنادي برشلونة الإسباني، بعد فشل انتقاله للفريق الكتالوني في الصيف الماضي.

واتهم سيري في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسي، برشلونة بتعطيل المفاوضات، وقال :”لم أوقع لبرشلونة لأنني لم أكن الخيار الأول بالنسبة لهم، لم يحدث الانتقال، والآن أنا أحاول نسيان ما حدث، والتركيز مع نيس”.

وأضاف: “لن يكون هناك مشكلة إذا حاولوا التوقيع معي مرة أخرى، ولكن إذا جاءوا وجهًا لوجه يجب أن أحترم ما أقوم به في الميدان، الآن أنا لاعب كرة قدم على مستوى كبير”.

وعن إمكانية الانتقال لبرشلونة في يناير / كانون ثان المقبل، أوضح: “ليس هناك أي نقاش، أنا لن أتحرك من هنا قبل الصيف المقبل، جسديًا وعقليًا سوف أبقى حتى يونيو المقبل”.

كووورة

شام تايمز

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