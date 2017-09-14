الإمارات تتنازل للسعودية عن المدرب الأرجنتيني باوزا

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم، الخميس، تنازله عن عقده مع المدرب الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، والذي تم توقيعه في مايو/آيار الماضي، حتى يستطيع قيادة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018.

وأشار الاتحاد الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن قراره “جاء ترسيخًا لمبدأ الوحدة الخليجية، وتعزيز التعاون بين الاتحادين، ولذا وافق على طلب الاتحاد السعودي التعاقد مع المدرب باوزا”.

وكان الاتحاد السعودي، قد خاطب نظيره الإماراتي، للموافقة على التخلي عن باوزا، لتدريب “الأخضر” خلفًا للمدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، بعد تعثر مفاوضات التجديد معه، عقب التأهل للمونديال.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق واستعار الاتحاد السعودي، الروماني كوزمين، مدرب الأهلي، لمدة شهر، لقيادة المنتخب في نهائيات كأس آسيا 2015.

كووورة

شام تايمز

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