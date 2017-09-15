نيمار يكشف الفارق بين MSN وMCN

تحدث نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بعد مباراة فريقه أمام سيلتك السكتنلندي أمس الثلاثاء، عن الفارق بين الثلاثي الهجومي الحالي لباريس سان جيرمان، والسابق الذي كان أحد أضلاعه في برشلونة.

وأكد المهاجم البرازيلي أن “الأهداف في برشلونة مع MSN، مختلفة عنها مع MCN، فالفريق الباريسي يملك لاعبين جدد و بحاجة للعمل سوياً أكثر”.

وأضاف “في سان جيرمان مازال لدينا الوقت لكي نفهم بعضنا البعض من حركة الأعين ومن التحركات في الملعب، مبابي لاعب رائع كما أن كافاني مهاجم عظيم، ولدينا المساحة حتي ننسجم و نتطور”.

وأضاف “من السهل اللعب مع ثنائي مميز مثل مبابي و كافاني، ولكن مازلنا نفقتد للانسجام”.

وفاز باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة علي سيلتك في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن نيمار ومبابي وكافاني من تسجيل 4 أهداف وتكفل مداقع سيلتك بتسجيل الخامس في مرماه.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes