حكم مباراة برشلونة ويوفنتوس يدين بالفضل لبيكيه

تبادل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، التحية مع السلوفيني دامير سكومينا، حكم مباراة البرسا أمام يوفنتوس، أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، بعدما أنقذه من ارتكاب خطأ في حق زميله الفرنسي صامويل أومتيتي.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الأربعاء إنَّ البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لبرشلونة، اعتدى على أحد لاعبي يوفنتوس، ليسقط على الأرض بالقرب من أومتيتي.

وأشارت الصحيفة: “الحكم ظنَّ أنَّ أومتيتي، هو من افتعل الخطأ ليتجه نحوه بنية إشهار البطاقة الصفراء، إلا أنَّ بيكيه، اتَّجه للحكم، وأكَّد له أن سيميدو، هو من تسبب في الخطأ”.

وأكدت الصحيفة: “الحكم منح سيميدو البطاقة الصفراء، وشكر بيكيه، وتبادلا التحية”.

وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة في أولى لقاءات دور المجموعات بدوري الأبطال، في مباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي هدفين، ليكسر عقدة عدم هز مرمى الإيطالي جيانلوجي بوفون، حارس مرمى البيانكونيري.

كووورة

شام تايمز

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