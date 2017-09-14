يشمل غير المتقدمين للمفاضلة ولم يسجلوا تسجيلاً مباشراً من 2011 لـ2016 .. قرار بالسماح للحاصلين على الثانوية العامة التسجيل في أي معهد يرغبونه ولكن بشروط

أصدر وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني عاطف نداف قرارا سمح بموجبه للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية فقط (العلمي- الأدبي- المهني) منذ عام 2011 وحتى 2016 ولم يتقدم إلى المفاضلة أو يسجل تسجيلاً مباشراً أن يسجل في المعهد الذي يرغب.

ونص القرار على ضرورة توافر عدد من الشروط للتسجيل بأن يحقق الطالب جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص الذي يرغب به في عام حصوله على الشهادة وان يحقق شرط العمر في عام حصوله على الثانوية، على أن يتقدم بطلبه إلى مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات من 17/9/2017 ولغاية 1/10/2017 إضافة إلى تقدمه بتعهد خطي بأنه غير حاصل على قبول آخر في المعاهد أو الجامعات الحكومية، ويسدد الطالب الرسوم التي يسددها أمثاله المستجدون للعام الدراسي 2018-2017، وفق نظام التعليم الذي اختاره.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية الذي تقدم إلى المفاضلة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام 2016- 2017، وقبل في معهد ولم يسجل، أن يسجل في هذا المعهد في بداية العام الدراسي 2017-2018 ولغاية1/10/2017، على أن يراعى في هذه الحالة إذا كان هناك عدة اختصاصات متعددة في المعهد يقبل الطالب في الاختصاص الذي يحقق شروطه في عام القبول.

على أن يسدد الطالب المشمول بأحكام هذه المادة الرسوم التي يسددها أمثاله المستجدون للعام الدراسي 2017-2018، وفق نظام القبول الذي قبل فيه الطالب في المعهد ولا تعد الفترة من تاريخ القبول وحتى العام الدراسي 2017-2018 من فترات التسجيل أو الرسوم في المعهد.

وسمحت المادة الثالثة للطالب المشمول بأحكام المادة الثانية من هذا القرار المقبول بموجب المفاضلة العامة، بالتسجيل في معهد اخر يحقق شروطه وفق نظام التعليم الموازي وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات من 17/9/2017 ولغاية 1/10/2017.

ويستثنى من أحكام المواد السابقة المعاهد التي يحتاج القبول فيها النجاح في فحص مقابلة أو مسابقة قبل القبول.

ولا تحتسب فترة الانقطاع عن التسجيل والدوام (لمدة فصل دراسي كامل أو عام دراسي) خلال الفترة منذ بداية العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام 2016-2017 من فترة المكوث المسموح بها في المعهد، ويقصد في معرض تطبيق هذه المادة الانقطاع عن أي امتحان في ذلك الفصل.

ولا يحق للطالب المسجل المشمول بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار تغيير قيده إلى معهد آخر، كما لا يستفيد الطالب المسجل استناداً إلى المواد (1-2-3) من هذا القرار من قبول أوائل المعاهد في الكليات المقابلة ولو حقق بقية الشروط.

وفي تصريح خاص قال معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والمعاهد رياض طيفور: إن القرار يأتي تقديراً ومراعاة لظروف الطلاب ممن لم يتقدموا للمفاضلة خلال سنوات الأزمة ليسمح لهم التسجيل في الجامعات ومعاملتهم معاملة الطلاب المستجدين، مشيراً إلى أن عدداً من الطلاب راجعوا الوزارة خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع الأمر الذي أدى لاستجابة الوزارة لمطالبهم.

وبين طيفور أن القرار يشمل 203 معاهد تقانية، لافتاً إلى وجود 57 معهداً تابعاً لوزارة التعليم العالي و140 معهداً تقانياً تابعاً لمختلف وزارات الدولة.

كما كشف معاون الوزير عن دراسة لتتبع المعاهد التابعة للوزارات إلى وزارة التعليم العالي، وهذا الأمر بحاجة إلى دراسة وتنسيق مع الوزارات الأخرى ليصار إلى وجود مرجعية واحدة للمعاهد التقانية.

الوطن

شام تايمز

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