إخراج 12 مديراً ومعاوناً من الجمارك بسبب «الترهل» .. وزير المالية : إعفاء رئيس الضابطة الجمركية في دمشق لرفض النقل إلى الحسكة

أكد وزير المالية مأمون حمدان كف يد رئيس الضابطة الجمركية في دمشق بسبب عدم تنفيذه لقرار إداري خاص بتكليفه رئيساً للضابطة الجمركية في محافظة الحسكة بدلاً من عمله رئيساً للضابطة الجمركية في دمشق.

وفي السياق ذاته، حصلت على نسخة من قرار لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس بنقل 12 عاملاً من الفئة الأولى في المديرية العامة للجمارك، إلى وزارات الإدارة المحلية والزراعة والموارد المائية.

تعليقاً على الموضوع بيّن وزير المالية أن أسباب النقل تتعلق بالترهل الإداري وبعض المخالفات وعدم مواكبة متطلبات العمل الجمركي، لجهة القدرة على التعامل مع تقنيات العمل الحديثة، وأن عدداً منهم أمضى وقتاً طويلاً في العمل الجمركي ولم يعد قادراً على تقديم أي قيمة مضافة، وأنه «ربما نقلهم إلى أماكن وأعمال جديدة أفضل من الناحية الإدارية والإنتاجية» .

ورغم أن الوزير تحفظ في حديثه عن العديد من الأسباب الإضافية لاتخاذ هذا القرار إلا أن المتداول في أروقة الجمارك أن عدداً من المنقولين كانوا يشغلون إدارات إقليمية في المحافظات وتمت إحالتهم مؤخراً للعمل في المجلس الاستشاري، إضافة إلى أن القائمة تشمل عدداً من هم على رأس عملهم ويشغلون وظيفة معاون مدير.

الوطن

شام تايمز

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