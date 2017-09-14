انتصار سهل يفتتح حملة ريال مدريد في دوري الأبطال

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بانتصار سهل على ضيفه المتواضع، أبويل نيقوسيا القبرصي، بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأربعاء، بملعب سانتياجو برنابيو.

سجل أهداف اللقاء، كريستيانو رونالدو “ثنائية”، وسيرجيو راموس، في الدقائق 12 و51 (ركلة جزاء)، و61، ليتربع الميرينجي على صدارة المجموعة الثامنة، متفوقًا بفارق الأهداف على توتنهام، الذي تغلب على بوروسيا دورتموند 3-1 في ملعب ويمبلي.

وغادر كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد، المباراة بعد 25 دقيقة فقط، متأثرًا بإصابة عضلية، ليشارك مكانه توني كروس.

وافتتح رونالدو التسجيل مبكرًا، بعد عرضية من النجم الويلزي، جاريث بيل، عقب 12 دقيقة فقط من البداية.

بعدها أضاع كريستيانو أكثر من فرصة أمام المرمى، بسبب التسرع في إنهاء الهجمة، بينما نشط بيل كثيرًا بكراته العرضية وانطلاقاته في الجهة اليسرى.

على الجهة الأخرى، فإن فريق أبويل كان بلا حيلة هجوميًا، حيث اكتفى بتسديدات غير مؤثرة لروبرتو لاجو وفينيسوس ولورينزو إيبيسيلو.

وأضاع إيجور دي كاماراجو، وألونفيتيس، فرصة بناء أكثر من هجمة مرتدة، بسبب البطء الشديد للثنائي.

ودفاعيًا، فإن جورجيس دونيس، مدرب الفريق القبرصي، أجاد كثيرًا في تضييق المساحات أمام المرمى، وبين الخطوط الثلاثة، إلى جانب إرباك دفاع ريال مدريد بالضغط المبكر.

وانتفض الفريق الملكي بقوة في الشوط الثاني، حيث تصدت العارضة لكرة كريستيانو رونالدو، وبعدها أضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، نتيجة لمسة يد للمدافع جيسوس رويدا.

وتكفل بوي ووترمان، حارس مرمى أبويل، بالتصدي لأكثر من فرصة خطيرة لإيسكو ورونالدو، قبل أن يضيف سيرجيو راموس الهدف الثالث، بركلة مقصية، لينهي الميرينجي مهمته بحلول الدقيقة 60.

استكمل ريال مدريد اللقاء بأعصاب هادئة، واستغل زيدان الفرصة للدفع بعناصر بديلة، مثل داني سيبايوس، وبورخا مايورال، مكان إيسكو، وبيل.

ووسط سيطرة تامة للفريق الملكي، أضاع دي كاماراجو فرصة يتيمة لأبويل، بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن، وبعدها غادر الملعب، ليشارك مكانه ميكائيل بوتي.

وقبل النهاية بخمس دقائق، انطلق مودريتش بكرة من الجهة اليمنى، ورفع كرة عرضية لرونالدو ليضعها بسهولة في الشباك، إلا أن فرحته بالهاتريك لم تكتمل، لوقوعه في مصيدة التسلل.

كووورة

شام تايمز

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