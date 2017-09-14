ليفربول يتعادل مع إشبيلية وتوتنهام يضرب دورتموند بثلاثية

سقط ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2-2 مساء الأربعاء على ملعب “أنفيلد رود”، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة نفسها، أهدر سبارتاك موسكو الروسي الفوز على مضيفه ماريبور السلوفيني الذي خطف هدف التعادل المتأخر (1-1).

وكان بإمكان ليفربول الخروج فائزا من المباراة بسبب عدم فاعلية هجوم الفريق الأندلسي، الذي اعتمد كثيرا على أخطاء دفاع صاحب الأرض ليقتنص نقطة ثمينة في افتتاح مشوارة بالبطولة.

وفضل مدرب ليفربول يورجن كلوب الإبقاء على نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو رغم جاهزيته، معتمدا على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني روبرتو فيرمينو.

وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما مرر الظهير الأيسر سيرجيو سكوديرو كرة عرضية أرضية فشل المدافع الكرواتي ديان لوفرين في إبعادها رغم سهولتها، لتصل إلى وسام بن يدر الذي وضع الكرة بهدوء في المرمى.

وضغط ليفربول من أجل تحقيق التعادل، وكان له ذلك في الدقيقة 21، عندما تبادل الظهير الأيسر ألبرتو مورينو الكرة مع القائد جوردان هندرسون، قبل أن يمررها أمام المرمى إلى فيرمينو الذي أكملها في الشباك من مسافة قريبة.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 37 بعدما اقتنص صلاح الكرة من الخصم قبل أن يسددها لتصطدم بقدم مدافع وتخدع حارس إشبيلية سيرجيو ريكو، الذي تابع الكرة وهي تتهادى في المرمى دون حيلة.

وكاد الفريق المضيف يعزز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول لكن فيرمينو سدد ركلة جزاء في القائم الأيسر.

وحاول ليفربول تسجيل هدف ثالث في الشوط الثاني، لكن إشبيلية تمكن من إحراز التعادل بعد تمريرة من البديل لويس موريل إلى خواكين كوريا، الذي استغل فجوة واسعة في دفاع ليفربول ليسدد الكرة في الشباك بالدقيقة 72.

قبلها طرد الحكم مدرب إشبيلية إدواردو بيريزو بسبب رفضه إعطاء الكرة لمدافع ليفربول جو جوميز في مناسبتين.

وحاول كلوب تدارك الموقف من خلال الزج بكوتينيو ودانييل ستوريدج وأليكس أوكسليد تشامبرلين، إلا أن إشبيلية أظهر تماسكا في خطه الخلفي بقيادة الدولي الدنماركي سيمون كاير، وتلقى جوميز البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

توتنهام يضرب دورتموند بثلاثية

حقق توتنهام الإنجليزي فوزًا مثيرًا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب “ويمبلي” ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف توتنهام كل من هيونج مين سون في الدقيقة (4) وهاري كين (15) و(60) فيما سجل أندريه يارمولنكو هدف دورتموند الوحيد (11).

وحصد السبيرز أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل وصافة المجموعة الثامنة، بفارق الأهداف عن المتصدر ريال مدريد الإسباني الذي انتصر على أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية نظيفة.

ودخل توتنهام اللقاء معتمدًا على خطة 5-3-1-1، في نية واضحة للدفاع والاعتماد على المرتدات عن طريق نقل الكرة سريعًا من الخلف إلى الأمام عند امتلاك الكرة.

ولعب هاري كين كرأس حربة وحيد ومن خلفه هيونج مين سون كصانع لعب يتحول إلى مهاجم ثان في الحالة الهجومية، مع الاعتماد على كريستيان إيركسن كرابط بين الدفاع والهجوم بفضل تمريراته المتقنة.

في المقابل اعتمد دورتموند على خطة 4-2-3-1، مع الاعتماد على كريستيان بوليسيتش وأندريه يارمولنكو كجناحين هجوميين مع بيير أوباميانج في مركز رأس الحربة.

وعاب خطة دورتموند وجود النزعة الهجومية لدى ثلاثي وسط الملعب نوري شاهين ومحمود داوود ومن أمامهما شينجي كاجاوا، ما كلفهم الكثير في الكرات المرتدة.

كما بدت المشاكل جلية في دفاع دورتموند لعدم انسجام الثنائي سوكراتيس وعمر توبراك في ظل غياب مارك بارترا للإصابة، خاصة مع تواجد الوافد الجديد جيريمي توليان المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأصفر من هوفنهايم، لأول مرة في تشكيل أسود الفيستيفال.

ولم يحتاج توتنهام الكثير من الوقت حتى يسجل هدف التقدم عبر لاعبه هيونج مين سون في الدقيقة 4، حيث استغل تمريرة رائعة من هاري كين وضعته في موقف واحد على واحد مع سوكراتيس قبل أن يراوغه ويضع الكرة في الشباك بيسراه.

بعدها استحوذ درتموند على كرة وهاجم بشراسة بحثًا عن تسجيل هدف التعادل في ظل تراجع ملحوظ للاعبي توتنهام إلى المناطق الخلفية.

وتمكن دورتموند من التعادل بواسطة لاعبه الجديد يارمولنكو في الدقيقة 11، بعدما استلم تمريرة ماكرة من كاجاوا على حدود منطقة الجزاء ليسددها بقدمه اليسرى في الزواية الـ90، فشل هوجو لوريس حارس السبيرز في التصدي لها.

وفي هجمة مرتدة نجح كين في تجاوز 3 لاعبين بمجهود فردي، قبل أن يضع كرة بقدمه اليسرى أيضًا في الشباك بالدقيقة 15، ليسجل الهدف الثاني لتوتهام.

واستحوذ دورتموند تمامًا فيما تبقى من الشوط الأول حيث أهدر لاعبوه عدة فرص للتعادل كان أخطرها في الدقيقة 30 عن طريق تمريرة بوليسيتش العرضية التي أبعدها توبي الديرفيريلد في الثانية الأخيرة قبل أن يلمسها أوباميانج.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لبوليسيتش بداعي التسلل في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين مقابل واحد.

وفي الشوط الثاني، كاد سون أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51، من خلال هجمة بدأها أريكسون بتمريرة إلى هاري كين الذي أرسل بدوره عرضية رائعة لسون، حيث راوغ الأخير مدافع دورتموند قبل أن يسدد الكرة قوية ولكنها جائت بعيدة تمامًا عن المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لدورتموند سجله أوباميانج في الدقيقة 57 بعدما رفع الحكم المساعد، الراية معلنًا التسلل على الدولي الجابوني، في لقطة مثيرة للشك.

وفي الدقيقة 60 نجح كين في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد 4 تمريرات بدأها موسى ديمبيلي مرورًا بدافيس وصولاً إلى إيركسن الذي وضع هاري كين بتمريرة رائعة في وجه المرمى حيث سدد الدولي الإنجليزي الكرة على يسار الحارس بوركي.

وهدد إيركسن مرمى دورتموند بتسديدة في الدقيقة 76 إلا أن كرته لم تصب للمرمى، فيما فشل كين في زيادة غلته التهديفية بعدما أخطأت تسديدته المرمى في الدقيقة 81.

وتعرض يان فيرتونخين مدافع توتنهام للطرد في الدقيقة 92 بعد عرقلة البديل ماريو جوتزه، إلا أن ذلك لم يغير شيئًا في فوز السبيرز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كووورة

شام تايمز

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