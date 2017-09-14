إقامة أولمبياد 2024 في باريس و2028 بلوس أنجلوس

أسندت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، للعاصمة الفرنسية باريس، استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2024، ولمدينة لوس أنجليس الأمريكية تنظيم أولمبياد 2028.

وهذه هي المرة الأولى منذ نحو قرن التي يسند فيها حق استضافة دورتين أولمبيتين في آن واحد.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية بالإجماع في الاجتماع الـ131 لعمومية (كونجرس) اللجنة على ما سمي بالاتفاق الثلاثي بين المدينتين واللجنة الأولمبية الدولية، على عملية منح حق الاستضافة لكليهما بهذا الترتيب.

وكانت المدينتان تقدمتا بملفين لاستضافة أولمبياد 2024، ومع انسحاب ملفات بوسطن وبودابست وهامبورج وروما، قررت اللجنة الأولمبية الدولية منح حق استضافة الدورتين التاليتين للمدينتين على الترتيب.

ووافقت لوس أنجليس على أن تكون دورة 2028 من نصيبها علما بأن هذه الدورة كان من المفترض التصويت على حق استضافتها في 2021 .

وسبق لباريس استضافة الأولمبياد في 1900 و1924 فيما استضافت لوس أنجليس دورتي 1932 و1984.

وكانت آخر مرة تم فيها منح حق استضافة دورتين أولمبيتين في آن واحد عندما اختارت اللجنة الأولمبية الدولية باريس لاستضافة أولمبياد 1924 وأمستردام لاستضافة أولمبياد 1928.

وجرى التصويت برفع الأيدي أمام الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والذي وقفت إلى جواره آن هيدالجو عمدة باريس، وكذلك إيريك جارسيتي عمدة لوس أنجليس.

وقدم باخ بطاقة “باريس 2024” إلى هيدالجو وبطاقة “لوس أنجليس 2028 ” إلى جارسيتي.

وقال باخ قبل توقيع عقدي الاستضافة لكل من المدينتين “اللجنة الأولمبية الدولية اختارت في نفس التوقيت مدينتي باريس ولوس أنجليس لاستضافة دورتي 2024 و2028 الأولمبيتين”.

كما تحدث باخ مجددا عن “الفرصة الذهبية” وموقف الفوز لكل من المدينتين نتيجة الاتفاق الثلاثي.

وأضا باخ “إنه يوم رائع للرياضيين في العالم”.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منحت الموافقة المبدئية للمدينتين خلال جلسة استثنائية في يوليو/ تموز الماضي واختارت لوس أنجليس أولمبياد 2028 .

وبهذا سيكون لدى المدينة 11 عاما للاستعداد قبل استضافة الأولمبياد وذلك تحت شعار “اتبعوا الشمس” فيما سيكون شعار باريس في أولمبياد 2024 هو “صنع للمشاركة”.

شام تايمز

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