طرح تذاكر مباريات مونديال 2018 اعتباراً من يوم غد الخميس

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن عملية بيع تذاكر مباريات #مونديال_روسيا 2018 ستبدأ اعتبارا من غد الخميس، على أن تتم عبر موقع الرسمي حصرا.

وكشف القسم الاعلامي في فيفا أن “المشجعين من كافة انحاء العالم سيتمكنون من حجز مقاعدهم مع بدء عملية بيع التذاكر المخصصة للبطولة اعتبارا من الخميس وحصرا عبر الموقع الرسمي لفيفا”.

وفي هذا الصدد علقت الأمين العام للسلطة الكروية العليا السنغالية فاطمة سامورا، قائلة “وضعنا نظام تذاكر سيعطي الجماهير فرصة عادلة للحصول على التذاكر. لطالما أضفت جماهير كرة القدم السحر على نهائيات كأس العالم. ستكون نهائيات روسيا امتدادا فريدا لهذا التقليد بما ستتميز به ملاعبها من تنظيم رائع ومناخ مذهل”.

وتم تقسيم عملية بيع التذاكر الى مرحلتين، بحيث تنطلق الأولى في 14 ايلول/سبتمبر وتنتهي في 12 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، وستتمكن الجماهير خلال هذه الفترة من إرسال طلبات الحصول على التذاكر.

وخلال هذه الفترة، سيتم اعلام المتقدمين بمصير طلباتهم قبل بدء المرحلة الثانية التي تنطلق بعد قرعة النهائيات المقررة في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وذكر الاتحاد الدولي المشجعين أنه واستنادا الى طلب السلطات الروسية، يتعين على الجماهير الراغبة بمتابعة المباريات في كأس العالم التقدم بطلب للحصول على بطاقة المشجع، وهي بطاقة الهوية الرسمية التي ستصدر للمشجعين.

ونصح فيفا المشجعين بالتقدم للحصول على هذه الوثيقة المجانية فور استلامهم بريدا إلكترونيا يؤكد حصولهم على التذاكر.

ويشترط لدخول ملاعب كأس العالم أن تكون في حوزة المشجع بطاقة مشجع وتذكرة سارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطاقة المشجع تمنح الجماهير مزايا وخدمات إضافية يقدمها البلد المضيف مثل دخول الاتحاد الروسي بدون تأشيرة ووسائل نقل معينة مجانية بين المدن المضيفة واستخدام مجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات.

وتقام النهائيات بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في 12 ملعبا و11 مدينة هي موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي وقازان وسارانسك وكالينينغراد وفولغوغراد وروستوف-اون-دون ونيجني نوفغورود وييكاتيرينبورغ وسامارا.

وتأهلت الى النهائيات حتى الآن منتخبات روسيا (كبلد مضيف) والبرازيل وإيران والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والسعودية.

( AFP )

شام تايمز

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