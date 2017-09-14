ريـال مدريد يضع شرطاً جزائياً ” تعجيزياً ” في عقد أسينسيو

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي #ريال_مدريد يرغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعبه #ماركو_أسينسيو ، حتى يغلق الباب أمام الأندية الطامعة في خدمات الموهبة الشابة، الذي يعتبره أحد ركائن مستقبل الفريق.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد سيعرض على أسينسيو تجديد عقده مع الفريق، على أن يبقى داخل أسوار سانتياعو بيرنابيو حتى 2023، وشرط جزائي قد يصل إلى مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى الدور الكبير الذي يلعبه أسينسيو حالياً في صفوف “الملكي”، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إذ برز اللاعب بشكل كبير مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، وأصبح معشوقاً من قبل جماهير “الميرنغي”، ونال على إشادة واسعة من زملائه في النادي والمنتخب الإسباني.

يذكر أن أسينسيو انضم إلى صفوف ريال مدريد في 2014 قادماً من مايوركا، قبل أن يعيره “الملكي” إلى إسبانيول في 2015، ليعود الإسباني من جديد للريال، في الموسم الماضي، وحجز مقعده الأساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

شام تايمز

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