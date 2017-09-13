نسرين طافش تحيي اول حفلاتها الغنائية في الأردن

تشارك الفنانة نسرين طافش في أول حفل مباشر لها، ضمن مهرجان مومينتز في عمان.

وأعلنت طافش عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) عن أنها ستشارك في الحفل المقرر في 6 تشرين الأول القادم.

وكتبت قائلة “بيسعدني إنو طل بأول حفل إلي مباشر بانطلاق واحد من أهم المهرجانات العربية مهرجان مومينتز بالأردن الحبيبة مع مجموعة من ألمع و أهم نجوم بالعالم العربي مع ملك الراي الشاب خالد و شمس الغنية نجوى كرم و الصوت الجبلي الذهبي ملحم زين”.

يذكر أن نسرين طافش صنفت مؤخرا، من أهم 10 ممثلات في العالم العربي حسب مجلة “فوربس” العالمية لعام 2017، وفنياً اطلقت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “123 حبيبي”

شام تايمز

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