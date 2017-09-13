كاظم الساهر يحتفل مع نجليه بعيد ميلاده

نشرت صفحة الفنان العراقي كاظم الساهر على “فيسبوك” صورا من احتفاله بعيد ميلاده الستين وهو برفقة نجليه وسام وعمر.

وعلقت ادارة الصفحة على الصور قائلة “عید میلاد سعید کاظم الساهر”.

وتزوج كاظم الساهر مرة واحدة من إبنة عمه وأنجب منها وسام وعمر، كما أنه جد لحفيدتين هما آية وسنا.

ويحمل الساهر عدة ألقاب من بينها “القيصر” كما يناديه آخرون “أبو وسام”.

يذكر الى ان كاظم الساهر يستعد خلال الأيام القريبة المقبلة لتصوير المرحلة الأولى من برنامج The Voice Kids بموسمه الثاني في إستوديوهات مجموعة “ام بي سي”في بيروت.

شام تايمز

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