رسمياً.. “آبل” تكشف عن “آيفون 8″ وآيفون 8 بلس” بسعر يصل إلى 400 ألف ل س

كشفت “آبل” اليوم رسمياً، عن الهاتفين الجديدين المنتظرين وهما “آيفون 8” و”آيفون 8 بلس”، متجاوزةً اسم “إس” كما هو المعتاد.

وأكدت الشركة أن “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس” يتميزان بكونهما مضادين للماء والغبار، وبتصميم مصنوع من الزجاج في الأمام والخلف وبألوان الفضي والرمادي والذهبي.

واستخدمت “أبل” معالجا جديدا “A11 Bionic” سداسي الأنوية يحمل 4.3 مليار ترانزستور بداخله، بينما استخدمت خليطة خاصة من الألومنيوم للجسم الكامل لاسيما الجوانب.

ويأتي “آيفون 8″ بشاشة من قياس 4,7 بوصة و”آيفون 8 بلس” 5.5 بوصة وتم تحسين الصوت في الهاتفين ليكون ستريو من الأعلى والأسفل يعطي 25% أعلى من السابق.

وهاتف “آيفون 8” بكاميرا واحدة خلفية 12 ميغابكسل تعطي ألوان أكثر وتستهلك طاقة أقل وتدعم التثبيت البصري. بينما “آيفون 8 بلس” يأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل بفتحتي 1.8 و 2.8 مع مثبت بصري.

ويمكن لكاميرا “الآيفون 8 و 8 بلس” أن تصور فيديو بجودة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية أو بجودة 1080P بسرعة 240 إطار في الثانية للتصوير البطيئ، بينما تدعم تطبيقات الواقع المعزز وكذلك تم تحسين المعالج ومعالج الرسوميات لهذه الاستخدامات.

ويدعم “الآيفون 8” شبكات الجيل الرابع بتقنيتها المتقدمة LTE Advanced وكذلك البلوتوث 5 والشحن اللاسلكي بفضل وجود الخلفية الزجاجية ويدعم معيار Qi أي يتفق مع أي شاحن لاسلكي يدعم هذا المعيار وهو الأكثر انتشاراً في العالم.

ويبدأ سعر “آيفون 8″ بـ 699 دولار ( 350 ألف ليرة سورية)، و”آيفون 8” بلس بسعر يبدأ من 799 دولار (400 ألف ليرة سورية)، ويعمل الهاتفين بنسخة iOS 11 التي ستتاح للعموم 19 أيلول.

شام تايمز

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