ماجد عبد الله مديرا للمنتخب السعودي

عين الاتحاد السعودي، اللاعب الدولي وقائد النصر السابق ماجد عبد الله، مديرا عاما لمنتخب الأخضر، الذي تأهل للمشاركة في نهائيات كاس العالم التي ستقام عام 2018 في روسيا.

وكان المنتخب السعودي تأهل لنهائيات المونديال عقب فوزه على اليابان في آخر مبارياته في التصفيات الآسيوية.

يذكر أن ماجد عبد الله من مواليد عام 1958 وامتدت مسيرته الرياضية على مدى 22 عاما، وهو من نجوم العصر الذهبي لنادي النصر والمنتخب السعودي، فحقق مع الأخضر كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى عام 1984 في سنغافورة، وكان هداف التصفيات والنهائيات بمجموع 11 هدفا، وحافظ مع زملائه على اللقب للمرة الثانية على التوالي عام 1988 في قطر، وكان صاحب هدف التأهل للنهائي في مرمى إيران.

وقاد عبد الله منتخبه للتأهل للأولمبياد العالمية للمرة الأولى عام 1984 في أمريكا، وكان هداف التصفيات الأولية والنهائية بمجموع 13 هدفا، وكذلك التأهل لكأس العالم للمرة الأولى والوصول لدور الـ16 عام 1994 في أمريكا.

كما حقق “ماجد” مع ناديه 11 بطولة محلية وخليجية وقارية، وكان الهداف الأول والأبرز مع فريقه ومنتخب بلاده طوال فترة تواجده في الملاعب.

كووورة

شام تايمز

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