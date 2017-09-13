مانشستر يونايتد بفوز سلس وتشيلسي يُدشِّن عودته بسداسية كاسحة

افتتح مانشستر يونايتد الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأفضل طريقة، بعدما تخطى ضيفه بازل السويسري 3-0 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز مروان فيلايني (35) وروميلو لوكاكو (53) وماركوس راشفورد (84) أهداف المباراة، لكن مانشستر يونايتد تعرض لنكسة عندما خرج نجم وسطه الفرنسي بول بوجبا من الملعب مصابا قبل انتصاف الشوط الأول.

وتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سسكا موسكو الذي تغلب على مضيفه بنفيكا 2-1.

وأقحم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال في التشكيلة الأساسية بدلا من ماركوس راشفورد، كما أعاد الإسباني خوان ماتا إليها بعدما أشرك مكانه مواطنه أندير هيريرا في المباراة الماضية بالدوري المحلي أمام ستوك سيتي. واعتمد مورينيو على الثنائي فكتور لينديلوف وكريس سمولينج في عمق الدفاع، بسبب غياب إريك بايلي وفيل جونز للإيقاف.

وقدم الظهير المخضرم أشلي يانج مباراة مميزة على الناحية اليمنى، بعدما لعب على حساب الإكوادوري أنتونيو فالنسيا.

هدد مانشستر يونايتد مرمى مضيفه منذ الدقيقة الثانية عبر تسديدة قريبة من رأس الحربة البلجيكي روميلو لوكاكو اصطدمت بصدر المدافع مانويل أكانجي، وانطلقت معظم هجمات الفريق الإنجليزي من الناحية اليمنى، ومن إحداها مرر مارسيال الكرة بمكر إلى ماتا الذي رفعها من لمسة واحدة على رأسه مخيتريان، لكن كرة الأخير ضلت طريق المرمى في الدقيقة 14، اتبعها لوكاكو بتسديدة زاحفة سيطر عليها حارس بازل، التشيكي توماس فاسليك.

وخرج بول بوجبا من الملعب مصابا في الدقيقة 19 ليشارك بدلا منه البلجيكي مروان فيلايني، لكن مانشستر يونايتد واصل خطورته، وأهدر له مخيتريان فرصة جديدة بعدما تابع تمريرة لوكاكو من مسافة قريبة بالقائم الأيسر لترتد إليه ويسددها ارتدت من الدفاع إلى يدي الحارس فاسليك في الدقيقة 23، وكاد لاعب بازل لوكا زوفي يصعق صاحب الأرض بهدف في 33 لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

ونجح مانشستر يونايتد أخيرا في ترجمة تفوقه إلى أهداف، عندما تلاعب يانج بمدافع بازل بلاس يريفيروس، قبل أن يرفع كرة من الناحية اليمنى ارتقى لها فيلايني وأودعها برأسه الشباك في الدقيقة 35، واقترب بازل من معادلة النتيجة بعدها بثلاث دقائق اثر رأسية للنرويجي محمد اليونسي، التقطها الحارس دافيد دي خيا بسهولة.

لم يتوقف هجوم مانشستر يونايتد مع بدء الشوط الثاني، وسدد لوكاكو كرة من الناحية اليسرى أخرجها الحارس إلى ركنية، وعوّض المهاجم البلجيكي عن طريقة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 53 بعدما قابل عرضية جميلة من دالي بليند برأسه في الشباك، وأوشك اللاعب نفسه على إحراز الهدف الثاني له في الدقيقة 61 لكن كرته الرأسية خرجت إلى ركنية بعد تصد ناجح لفاسليك.

أخطر فرص بازل جاءت عن طريق اليونسي في الدقيقة 62 عندما انسل من الناحية اليمنى وتخلص بمهارة من رقيبه لينديلوف قبل أن يسدد كرة أبعدها دي خيا بمهارة إلى ركنية، رد عليها يانج باختراق وتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها فاسليك إلى ركنية أيضا، ليجري بعدها مورينيو تبديله الأول بإخراج مارسيال وإشراك جيسي لينجارد، ثم دخل ماركوس راشفورد مكان ماتا.

وهدأ إيقاع المباراة في ربع الأخير من زمن اللقاء، إلى أن تمكن راشفورد من ترك بصمته بهدف في الدقيقة 84، بعدما تابع تمريرة ذكية من الناحية اليمنى لزميله فيلايني.

تشيلسي يُدشِّن عودته لدوري الأبطال بسداسية كاسحة

حقق تشيلسي فوزًا كاسحًا على كارباخ الأذربيجاني (6-0) اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، في دوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل سداسية تشيلسي بيدرو رودريجيز، ودافيد زاباكوستا بالشوط الأول، وسيزار أزبيليكويتا، وتيموي باكايوكو، وميشي باتشواي، وماكسيم ميديديف بهدف عسكي في الشوط الثاني.

سجل الإسباني بيدرو رودريجيز، الهدف الأول من تسديدة رائعة من أمام المنطقة بالدقيقة (5)، إثر تمريرة عرضية.

وأحرز الوافد الجديد لتشيلسي، زاباكوستا، أول اهدافه بقميص البلوز من كرة خدعت حارس الفريق الضيف واستقرت في شباكه في الدقيقة (30).

وأضاف سيزار أزبيليكويتا الهدف الثالث في الدقيقة (55)، بعدما حوَّل عرضية فابريجاس برأسه داخل الشباك.

وسجَّل تيموي باكايوكو، الهدف الرابع في الدقيقة(71) بعدما اقتنص كرة داخل المنطقة، فشل الدفاع في تشتيتها وسددها مباشرة في المرمى، وبعدها بـ5 دقائق أحرز باتشواي الهدف الخامس من تسديدة من على خط المنطقة.

وجاء الهدف السادس من نيران صديقة في الدقيقة (82) عن طريق ماكسيم مدفيديف، بعدما حول عرضية أزبيليكويتا داخل مرمى فريقه.

كووورة

شام تايمز

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