ريبيري ينفجر غضبًا وأنشيلوتي يجهل السبب!

عبَّر فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ، عن غضبه الشديد بعد استبداله من مباراة الفريق البافاري، أمام أندرلخت بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لمصلحة بطل ألمانيا (3-0) اليوم الثلاثاء.

وقرَّر كارلو أنشيلوتي في الدقيقة (78) من المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدور المجموعات، استبدال ريبيري، وإشراك توماس مولر بدلاً منه.

وألقى ريبيري، الذي خرج والنتيجة لمصلحة فريقه (2-0)، قميصه على أرضية الملعب بعدما خرج، في إشارة واضحة على غضبه من التغيير.

ويُعاني كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ من السيطرة على لاعبيه، الذين يرغبون في اللعب باستمرار؛ حيث كانت هناك وقائع سابقة من آريين روبن، وتوماس مولر، حول هذا الشأن.

وعلق أنشيلوتي، على الواقعة قائلاً: “كانت لديه بطاقة صفراء، وأردت تغييره. لقد خرج غاضبًا.. اسألوه عن السبب.. أتفهم بأن اللاعبين يريدون أن يلعبوا 90 دقيقة. لقد كان مستواه ممتازًا”.

من جانبه، رفض حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: “هذا لا يحدث في بايرن. سنتحدث مع ريبيري”.

كووورة

شام تايمز

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