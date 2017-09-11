مرض نادر .. فتاة هندية تبدل جلدها كل 6 أسابيع ! ( فيديو )

يوصف الشخص المراوغ الذين يبدل أفكاره وآراءه بحسب الموقف الذي يكون فيه بالأفعى، المعروف عنها تبديل جلدها من وقت لآخر، لكن فتاة هندية حملت لقب أفعى بشرية بشكل حرفي، نظراً لأنها تبدل جلدها هي الأخرى كل ستة أسابيع، بسبب حالة مرضية نادرة.

وتأمل شاليني ياداف (26 عاماً)، أن تحصل على العلاج اللازم في أوروبا، لحالتها المرضية القاسية، التي جعلتها غير قادرة على المشي دون الاستعانة بعصا، أو الوقوف بشكل مستقيم. كما أنها مضطرة إلى الاستحمام 24 مرة في اليوم الواحد، والاستعانة بمرطبات البشرة، خوفاً من تصلب جلدها.

ونظراً لفقر عائلتها، لم تتمكن شاليني من الحصول على العلاج الذي يخفف من آلامها، مما دفع الجمعيات الخيرية، إلى التواصل مع العديد من المستشفيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مستشفى في إسبانيا، وافق أخيراً على علاجها بالمجان.

وسافرت شاليني اول أمس السبت إلى إسبانيا، والأمل يحدوها بالتخلص من هذا الكابوس، لتعيش حياة طبيعية من جديد، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، حيث تقول “شعرت بسعادة غامرة عندما علمت أنني سأسافر إلى إسبانيا، لقد شاهدت هذا المكان في برنامج تلفزيوني، وأنا الآن سأزوره بشكل شخصي”.

وكان الأطباء في الهند شخصوا إصابة شاليني بحالة تدعى إريثرودوما، وهو مرض جلدي التهابي يعرف أيضاً باسم “متلازمة الرجل الأحمر”، ولكنهم لم يتمكنوا من علاجه. وكان على المريضة أن تنقع جسمها في الماء كل ساعة ليلاً ونهاراً، بالإضافة إلى استخدام مرهم خاص لترطيب الجلد كل 3 ساعات.

وحصلت شاليني أخيراً على المساعدة التي تحتاجها، بعد أن سلطت وكالة أنباء محلية الضوء على معاناتها، والتي ساهمت أيضاً بدفع جزء من نفقات العلاج، وستبدأ قريباً بتلقي العلاج في مستشفى ديلا فيكتورا بمدينة ملقة الإسبانية.

شام تايمز

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