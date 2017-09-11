شما المزروعي تدخل “غينيس” للأرقام القياسية كأصغر وزيرة بالعالم

دخلت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما سهيل المزروعي، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر وزيرة في العالم، وتشغل المزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 أصغر وزيرة في العالم.

وتتولى المزروعي مهام تمثيل قضايا الشباب وطموحاتهم في مجلس الوزراء، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات.

وحصلت المزروعي على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة “رودز” للقيادات الشابة في العمل الحكومي، كما حصلت على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، في حين نالت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من جامعة نيويورك.

وعملت المزروعي في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وكانت قد عملت قبل ذلك محللاً للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة في نيويورك، كما عملت محلل سياسات وزارية، وشاركت في مجموعة بحث مختبر الابتكار للشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وحازت جائزتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتميز و”كوتوس لقائد المستقبل”، وكانت عضواً مشاركاً في كلية الإنجازات المرموقة بمؤتمر سان فرانسيسكو، كما أنها مسؤولة الاتصال والعلاقات الخارجية في منتدى دراسات أوكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية بالمملكة المتحدة، وكانت مندوبة علاقات الخريجين في كلية بلافتنك للدراسات الحكومية في المملكة المتحدة، كما كانت شريكاً مؤسساً وعضواً في معهد النهضة بجامعة نيويورك في أبوظبي.

24 – أبوظبي

شام تايمز

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