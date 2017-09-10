كونتي: هازاد بحاجة إلى الوقت ليعود بأفضل حالاته

رحب أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بعودة إيدن هازارد من الإصابة خلال انتصار في الدوري الانجليزي الممتاز على ليستر سيتي يوم السبت لكنه قال إن صانع اللعب البلجيكي سيحتاج إلى وقت لاستعادة أفضل مستوياته.

وشارك هازارد، الذي تعافى من كسر في الكاحل تعرض له في يونيو ، في آخر 12 دقيقة من المباراة التي فاز فيها 2-1 على ليستر بفضل هدفي ألفارو موراتا ونغولو كانتي ليصعد للمركز الثالث في الترتيب.

وأبلغ كونتي موقع تشيلسي على الإنترنت: نها أنباء طيبة. بالطبع يحتاج إلى وقت لاستعادة مئة في المئة من مستواه لكن تعافيه مهم جدا، كلنا يعرف مدى أهمية هذا اللاعب لنا، يتعين علينا أن نصبر عليه لمنحه أفضل فرصة ممكنة لاستعادة مستواه لكني سعيد من أجله لانه عاد من اصابة سيئة.

ويعود تشيلسي لمنافسات دوري الأبطال يوم الثلاثاء حيث سيواجه قرة باغ من أذربيجان في ستامفورد بريدج وقال كونتي إنه سيصبر على هازارد.

وقال كونتي إنه يجب على تشيلسي مواصلة عملية دمج الوافدين الجدد ضمن التشكيلة بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية منذ خسارته في اليوم الافتتاحي للموسم.

وأوضح: نشعر بالرضا. نعكف حاليا على دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى ونحتاج إلى وقت. في كرة القدم لا يوجد متسع من الوقت لكننا نعمل بكل جد.

وإضافة إلى المهاجم موراتا الذي اشتراه النادي في صفقة قياسية من ريال مدريد لعب الوافدون الجدد انطونيو روديغر ودافيدي زاباكوستا وتيموي باكايوكو أمام ليستر.

رويترز

شام تايمز

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