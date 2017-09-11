فان غال: حكومة قطر انتقمت من رفض برشلونة بخطف نيمار

شنَّ المدرب المخضرم، لويس فان غال، هجوماً حاداً على حكومة قطر بعد تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار، مؤكداً أن خطف اللاعب البرازيلي من برشلونة جاء انتقاماً من رفض الأخير تجديد عقد رعاية طيران قطر الصيف الماضي.

ودفع باريس سان جيرمان المملوك لجهاز قطر للاستثمار مبلغ 222 مليون يورو لكسر عقد البرازيلي نيمار مع برشلونة الشهر الماضي، وضمه إلى صفوفه، قبل أن يتعاقد مع الموهوب الفرنسي كيليان إمبابي مقابل 180 مليون يورو.

وقال فان غال، مدرب برشلونة وهولندا ومانشستر يونايتد السابق في تصريحات صحافية نقلها موقع “442” العالمي: نظام الانتقالات هو نظام فاسد، لم يتغير شيء الآن، لكن الفساد بات واضحاً.

وأردف: لنأخذ قضية نيمار على سبيل المثال، لم يتعاقد معه القطريون بتلك القيمة من أجل الفائدة الفنية، بل إن حكومة قطر أخذت الأمر كانتقام من إدارة برشلونة بعدما رفضت تمديد تعاقدها مع طيران قطر، الأمر يتعلق بناصر الخليفي ومشاعره بعد رفض النادي الكتالوني تمديد العقد.

وختم المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا مع أياكس تصريحاته: أمضيت 46 عاماً وأنا أعمل في كرة القدم، كفرد لا يمكن لي تغيير هذا الوضع، الواجب على فيفا والاتحاد الأوروبي التدخل لحل هذا الإشكال، لكن يبدو أن تلك الأندية أقوى من الاتحادين العالمي والقاري.

وسبق لجوزيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني التأكيد مطلع العام الماضي أن ناديه لن يجدد تعاقده مع الخطوط الجوية القطرية لأسباب وصفها بـ”الاجتماعية والسياسية” في قطر، لم تكن موجودة عندما وقع الطرفان العقد أول مرة في 2010.

شام تايمز

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