ألمانيا : اعتقال مخمورين هاجما أربعينياً سورياً و أبرحاه ضرباً ببرلين

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلين اثنين، بعد أن هاجما رجلاً سورياً يبلغ من العمر 40 عاماً، وأبرحاه ضرباً، ليلة السبت، في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت صحيفة مورغن بوست الألمانية، أمس السبت، إن الرجلين كانا ثملين عندما هاجما السوري وركلاه، حوالي الساعة 11 مساء، ثم لاذا بالفرار.

وانهار الأربعيني السوري بعد ضربه، وقام الإسعاف بنقله إلى عيادة الطوارئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه بهما، يبلغان من العمر 40 و 43 عاماً، وقد عادا إلى مسرح الجريمة بعد وقت قصير، حيث تعرف الشهود عليهما، واعتقلتهما عناصر الشرطة.

وفي مركز الشرطة، قام المشتبه بهما بتوجيه إهانات للشرطة التي تحقق في الهجوم على أنه نابع عن كراهية الأجانب.

شام تايمز

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