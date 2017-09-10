انتقدت غلاء الفواتير في دبي .. إماراتيون يشنون حرباً على الإعلامية السعودية لجين عمران

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى هجوم لاذع من قبل إماراتيين، بعدما انتقدت القيمة المرتفعة لفواتير الكهرباء والماء التي تدفعها في منزلها بـ #دبي .

وكانت لجين التي تقدم برنامج “صباح الخير يا عرب” على شاشة MBC نشرت في حسابها على سناب شات مقطع فيديو لها، تتحدث فيه عن وصول فاتورة المياه الخاصة بها إلى 36 ألف درهم إماراتي، والكهرباء إلى 8 آلاف درهم، والصرف الصحي 7 آلاف درهم.

وبعد نشرها للفيديو غضب إماراتيون منها واتهمها البعض بالتحريض على حكومة دبي وإثارة الفتنة والإرهاب، وطالب بعضهم بمحاسبتها، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات هاجمتها ولم تخلُ من الشتائم.

واستدعى التفاعل الواسع مع تصريحات المذيعة السعودية رداً من قبل هيئة مياه وكهرباء دبي “ديوا” التي نشرت تغريدة لها على حسابها في تويتر قالت فيها إن سبب الارتفاع الكبير في الفواتير يعود إلى “وجود تسريب في توصيلات المياه داخل نطاق منزلها، بينما تنحصر مسؤولية الهيئة عن التوصيلات إلى خارج حدود المنازل، في حين تبقى الصيانة الداخلية مسؤولية الملاك والسكان”.

وهاجمت الهيئة المذيعة و”أعربت عن رفضها التام جملة وتفصيلاً للأسلوب التهكمي الذي تناولت به الإعلامية المذكورة الموضوع بما في ذلك ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة دون التحقق من أسباب هذه الزيادة، إذ يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف لما فيه من تشهير غير مبرر”، وفقاً لبيان الهيئة.

من جانبها قالت الإعلامية لجين في لقاء على قناة العربية أنها ستقاضي أي شخص أساء لها، نافية الاتهامات الموجهة لها من قبل إماراتيين، كما نفت الاتهامات الموجهة لها بـ”التآمر مع مذيعة الجزيرة”، بعد نشر محادثة لها على وسائل التواصل الاجتماعي مع إحدى مذيعات القناة القطرية، وقالت لجين إن “المحادثة ملفقة”.

مواطنون سعوديون دخلوا هم أيضاً على خط السجال بين إماراتيين والمذيعة لجين، وأعرب بعضهم عن تضامنهم مع ابنة بلدهم، وهاجموا الحملة التي شنها إماراتيون ضدها.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes