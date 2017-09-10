كان يرغب بالعودة إلى سوريا .. هولندا : السجن للاجئ سوري هدد امرأة و هاجم عناصر الشرطة بـ ” سكاكين ” !

طالبت النيابة العامة في هولندا، بسجن لاجئ سوري (29 عاماً)، يقطن في آلتن الهولندية، لمدة 24 شهراً، نصفها مشروط، بتهمة التهديد ومحاولة القتل.

وقالت صحيفة “خيلدرلاندر” الهولندية، الخميس الماضي،إن اللاجئ قام في الـ 18 من آب العام الماضي، بتهديد امرأة بأداة حادة، وعند وصول الشرطة قام برمي سكاكين على عنصرين، كما قام بملاحقة عنصر آخر، حيث شعر بالخطر فقام بإطلاق النار على قدم الرجل السوري.

وقال المتهم خلال المحاكمة، إنه كان يريد أن ينتحر ولا أحد يريد أن يفعل شيئاً حيال ذلك.

ويقيم السوري في مدينة آلتن منذ نيسان 2016، وقد تسبب بكثير من المشاكل هناك، وأوضح أنه يريد العودة إلى سوريا، إلا أن أحداً لم يساعده.

وأضاف: “أردت العودة لتقديم المساعدة هناك في الحرب لكن ذلك لم يحصل، وبقائي هنا يعني أنني خائن بنظر عائلتي، لم أعرف ما يجب أن أفعل وكنت مرتبكاً كثيراً، أردت وضع نهاية لحياتي”.

ومن المفترض أن يذهب الرجل لطبيب نفسي لمعرفة المزيد عن حالته النفسية، إلا أنه لم يتعاون بشكل كامل.

ورأى المحامي بأنه لا يوجد دليل على محاولة القتل، وأضاف :” من غير الواضح أية سكين تحديداً تم رميها”.

ولم يعترض المحامي على الحكم بالسجن لمدة عام غير مشروطة، إلا أنه رأى أن فترة حكم السنة الأخرى المشروطة غير مناسبة، وسيصدر القرار النهائي في 22 من أيلول الحالي.

شام تايمز

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