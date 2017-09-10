بدافع الانتقام .. تركيا : مخموران تركيان يطلقان النار من بندقية صيد و يصيبان سورياً و زوجته ( فيديو )

أُصيب أربعة أشخاص بينهم رجل سوري وزوجته برصاص بندقية صيد، نتيجة استهداف أتراك لحي للسوريين بمدينة قونيا، جنوبي تركيا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “حريّيت” التركية، أول أمس الخميس، إنّ الهجوم وقع مساء الأربعاء، قرابة الساعة 8.45 في حي (كريم ديدي)، الذي ينتشر به السوريون بشكل كبير، في مقاطعة (كاراتاي) بقونيا.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فقد قام شابّان تركيان بإطلاق النار من بندقية صيد، من على ظهر دراجة نارية بثلاث عجلات، بشكل عشوائي داخل الشارع، مما تسبب بسقوط أربعة مصابين، بينهم السوري هامس السليمان، وزوجته نهيدة السليمان.

قوات الشرطة والإسعاف حضرت على الفور إلى موقع الحادثة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قونيا للتدريب والبحوث، وبحسب تقرير المستشفى، فإنّ إصابة نهيدة السليمان خطيرة، وحالتها الصحية حرجة للغاية.

بدافع الانتقام .. تركيا : مخموران تركيان يطلقان النار من بندقية صيد و يصيبان سورياً و زوجته ( فيديو ) Posted by ‎سوريا عاجل Syria Breaking‎ on Saturday, September 9, 2017

شام تايمز

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