ألمانيا : مقتل شاب سوري إثر شجار في ” ديسكو ” .. و الشرطة تعمم صورة للفاعل

توفي شاب سوري جراء جراح أصيب بها على خلفية شجار في ناد ليلي (ديسكو)، في زيغابيرغ، بولاية شليسفيغ هولشتاين، في ألمانيا.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، السبت إن الشاب السوري (22 عاماً)، توفي جراء الإصابات التي لحقت برأسه خلال شجار في “ديسكو جوي” بـ “هينشتيت – أولسبورغ”.

ووقعت الحادثة يوم الخميس الماضي، (7/9)، ويبحث المحققون الآن عن مشتبه به (مكتنز الجسم ذو شعر بني غامق طوله 170 – 175 سم)، وقد ظهرت صور له التقطتها كاميرات مراقبة.

وتحوم الشكوك حول رجل ألباني يبلغ من العمر 22 عاماً، إلا أن الشرطة لم تؤكد شكوكها بعد.

وطلبت الشرطة ممن يملك أية معلومات عن الحادثة التواصل معها عبر الرقم: (040528060).

شام تايمز

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