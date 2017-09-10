ازدياد عدد الأمريكيين الراغبين في نيل الجنسية الألمانية

تشهد القنصلية الألمانية في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا لطلبات الحصول على الجنسية الألمانية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأظهرت بيانات من الخارجية الألمانية أن 1190 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في الأشهر الثمانية الأولى من 2017، مقارنة مع 792 شخصا في عام 2016 بأكمله.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن مكاتب الحكومة الألمانية في الولايات المتحدة تشهد حاليا زيادة واضحة في الاستفسارات القانونية المتصلة بقضايا المواطنة.

ولا يزال سبب هذه الزيادة غير معروف، فالاستمارات لا تتضمن سؤالا عن سبب رغبة المتقدم في الحصول على الجنسية الألمانية.

كما شهدت ألمانيا زيادة في أعداد مواطني بريطانيا الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الألمانية منذ تصويت بلادهم على الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن 110400 أجنبي إجمالا حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي بزيادة نسبتها 2.9 في المئة عن العام السابق وأن البريطانيين شكلوا النصيب الأكبر من الزيادة.

(REUTERS-RT)

شام تايمز

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